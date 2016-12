Mutlu evlilik sırları

Mükemmel evlilik yoktur ama mutlu evlilik vardır. Mutlu evliliğin sırlarını sadece siz okumayın, ona da okutun.





Bırakın iki kere zap yapsın!



O aksiyon filmi izlerken televizyonun sesine sinir olabilirsiniz. Televizyonda çok sevdiğiniz diziyi izlerken o başka kanaldaki maça bakmak isteyebilir. Boşuna tartışmayın. Sinirden tırnaklarınızı yemek yerine ses duymamak için başka odaya gidin, kulaklık takıp sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Bir-iki kez başka kanaldaki maça bakmasına izin verin, hiç izin vermemek bencillik olur, onun da bir insan olduğunu egosu bulunduğunu unutmayın.



Bırakın gözden biraz ırak olsun!



Her atasözü her durum için ve yüzde yüz doğru değildir. “Gözden ırak olan gönülden ırak olur” sözü de günümüz evlilikleri için geçerli olmayabilir. İşten güçten birbirinize zaten çok az vakit ayırıyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki birbirinizden başkalarına da ihtiyacınız var. Ailenize, kardeşlerinize, arkadaşalarınıza… Her şeyi beraber yapmak zorunda değilsiniz. Sadece size ait saatleriniz, yerleriniz olsun. Bu özgür olduğunuzu hissettirir. Aksi halde yapamadığınız her şeyden eşinizi sorumlu tutarsınız.





“Mükemmel” filmlerde, bir de reklamlarda olur



Eşinizi başkalarının eşleriyle, babanızla, annenizle veya örnek kabul ettiğiniz biriyle kıyaslamayın. Bu, sadece onun yetersiz hissetmesine ve size kırılmasına, bu kırgınlığın zamanla öfkeye dönüşmesine sebep olur. Kulağınıza küpe edin: “Mükemmel” filmlerde, bir de reklâmlarda olur.



Paspallık etmeyin!



Evde kimse yokken, dışarıya çıktığınızda, gece yanına uzandığınızda önce kendinize sonra birbirinize özen gösterin. Bedeninizden hoş bir koku yayılmasına, size yakışan giysiler giyinmeye dikkat edin.







Ne istediğinizi söyleyin, ne istediğini sorun



Binlerce çift yatak odasında ne istediklerini ne istemediklerini konuşmadıkları için hayatın onlara sunduğu hazları tadamadan ömür tüketiyor. Onlardan biri olmak istemiyorsanız ne istediğini sorun, ne istediğinizi anlatın. Bir kere konuşmaya başlarsınız geri gelir.



Önemli not:

Elbette bütün bunlar duygusal ya da fiziksel şiddeti meşru kılmaz. Eğer şiddete uğruyorsanız ya da şiddet uyguluyorsanız derhal bir terapiste gidin!