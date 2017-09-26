Mutlu hissettiren 9 besin

Son zamanlarda belli bir sebebi olmasa da biraz depresif mi hissediyorsunuz? Yeterince uyumanıza rağmen gün içinde yorgun musunuz? Bunların sebebi doğru besinlerden yeterince tüketmemeniz olabilir!

Sağlıklı bir zihin mutluluğunuzu düzenler ve bazı besinler düzgün bir beyin fonksiyonu için kritik önem taşıyor. Yiyecek ve zihnimiz arasındaki bağlantıyı araştıran birçok çalışma var. Bu araştırmalar depresyonla savaşmaya ve pozitif bir ruh haline kavuşmaya yardımcı olacak on değişik besin maddesi belirlenmiş. Bu maddeleri içeren gıdaları beslenmenize katarak mutluluk seviyenizi yukarıya taşımanız mümkün olabilir. İşte Greatist'in yayımladığı liste:

Kalsiyum



Vücutta en çok bulunan mineral olan kalsiyum, sağlıklı kemik gelişimine yardımcı olur ve 2. Tip diyabet riskini azaltır. Kalsiyum eksikliği PMS sırasında depresyonun en büyük sebeplerinden biridir. Birçok kaynaktan elde edilebilen kalsiyum, D vitamini ile birlikte alındığında PMS sırasında gerçekleşen ruh hali dengesizliklerini azaltmaya yarayabilir. Tavsiye edilen günlük tüketim: Yetişkinler için günde 1,000 mg Kalsiyum içeren yiyecekler: Kara lahana: 1 bardağında 357 mg Yoğurt: ¾ bardağında 310 mg Süt: 1 bardağında 305 mg.

Krom



Vücutta küçük miktarlarda bulunan krom, vücudun besinleri sindirmesine yardımcı olur. Krom eksikliği, vücudun insülin üretmesini zorlaştırarak diyabet benzeri semptomlara sebep olur. Krom aynı zamanda beynin mutluluk hormonları serotonin ve melatonin seviyesini düzenleyerek vücudun duygusal dengesini korumaya yardımcı olur. Tavsiye edilen günlük tüketim: Kadınlar için 25 mcg (mcg: Miligramın 1000’de 1’i), erkekler için 25 mcg Krom içeren yiyecekler: Brokoli: ½ bardağında 11 mcg Üzüm suyu: 1 bardağında 8 mcg Patates püresi: 1 bardağında 3 mcg Hindi göğsü: 1/3 bardağında 2 mcg

Folik Asit



Folik Asit (B9 veya folat olarak da bilinir) vücudun yeni hücreler oluşturmasına yardım eder. Folik Asit eksikliği yorgunluk ve serotonin seviyesinin düşmesine sebep olabilir. Tavsiye edilen günlük tüketim: Yetişkinler için günde 400 mcg Folik Asit içeren yiyecekler: Ispanak: ½ bardağında 131 mcg Börülce: ½ bardağında 105 mcg Kuşkonmaz: 4 adedinde 89 mcg Brüksel lahanası: ½ bardağında 78 mcg Avokado: ½ bardağında 59 mcg



Demir



Demir vücutta önemli rol oynar, oksijen taşımaktan kemikleri güçlendirmeye kadar birçok işlevi vardır. Düşük demir seviyesi yorgunluk ve depresyon hissine sebep olur. Demir eksikliği genelde kadınlarda görülür. Tavsiye edilen günlük tüketim: Kadınlar için 18 mg, erkekler için 8 mg Demir içeren yiyecekler: Kabak çekirdeği: 1 bardağında 28.4 mg Soya fasulyesi: 1 bardağında 8.8 mg Mercimek: 1 bardağında 6.6 mg Ispanak: 1 bardağında 1.3 mg Kırmızı et: 100 gramında 2 ila 3,5 mg

Magnezyum



Magnezyum vücut sağlığında yüzlerce rol oynayan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği yorgunluk, kafa karışıklığı ve stres yaratabilir. Magnezyum serotonin oluşumunda büyük rol oynar, bu yüzden mutluluğu etkileyebilir. Tavsiye edilen günlük tüketim: Kadınlar için 310 mg, erkekler için 400 mg Magnezyum içeren besinler Badem: 1/8 bardağında 49 mg Ispanak: ½ bardağında 78 mg Kaju fıstığı: 1/8 bardağında 74 mg Yer fıstığı: ¼ bardağında 63 mg

Omega-3



Omega-3 sağlık için çok gerekli bir yağ asididir ve beynin sağlığında önemli rol oynar. Vücut Omega-3 üretemez, bu yüzden düzenli olarak dış kaynaklardan alınması gereklidir. Omega-3 için belirlenmiş bir tüketim önerisi yok, ancak haftada iki kez balık yemek Amerikan Kalp Derneği tarafından öneriliyor. Vejetaryenler için aşağıda Omega-3 alabilecekleri başka kaynaklar belirtilmiştir, ancak bitkisel besinlerdeki Omega-3 hayvansal besinlerdekinden farklıdır, bu yüzden Omega-3 takviyesi almak iyi bir seçim olabilir. Omega-3 içeren besinler Chia tohumu: 1/8 bardağında 4915 mg Somon: Yarım filetoda 3982 mg Ispanak: 1 bardağında 381 mg

B12 Vitamini



B12 alyuvar oluşumunda önemli rol oynar. B12 eksikliği yavaş algılama, yorgunluk ve paranoyaya sebep olabilir. B12 ette, yumurtada ve hayvansal ürünlerde bulunur. Vejetaryenler ve veganlar B12 vitamini eksikliğine daha yatkındır. Tavsiye edilen günlük tüketim: Yetişkinler için günde 2.4 mcg B12 içeren besinler: Alabalık: 1 filetoda 9 mcg Somon : 100 gramında 20 mcg Mozerella peyniri : 1/8 bardağında 3 mcg Ton balığı : 100 gramında 2.5 mcg

D Vitamini

D Vitamini hücre gelişimine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum ile beraber alındığında kemik gelişimine yardımcı olur. D vitamini eksikliği depresyona sebep olabilir. D vitamini eksikliği dışarı sık çıkmamak ve yeterince güneş almamaktan olabilir. Eğer mutsuz hissediyorsanız, D vitamini alımınızı arttırarak depresyonla olan savaşınızı kolaylaştırabilirsiniz. Tavsiye edilen günlük tüketim: 15-60 yaş arası için 15 mcg D vitamini içeren besinler Yumurta: Tanesinde 1 mcg Somon: 100 gramında 18 mcg Kılıç balığı: 100 gramında 25 mcg Süt: 100 gramında 2.5 mcg

Çinko



Vücuttaki neredeyse her hücrede bulunan çinko bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücutta düşük çinko seviyesi zayıf bir bağışıklık sistemi, saç dökülmesi, iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Tavsiye edilen günlük tüketim: Erkekler için 11 mg, kadınların için 8 mg Çinko içeren besinler: Kavrulmuş kabak çekirdeği: 1 bardağında 9.5 mg Kaju fıstığı: 1 bardağında 7.67 mg