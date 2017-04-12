HABER KIBRIS

Müzakereciler biraraya geldi

12/04/2017

Müzakereciler biraraya geldi
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Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Türk ve Rum müzakereciler bugün bir araya geldi.

Özdil Nami ve Andreas Mavroyiannis bugün saat 17.30’da ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada bir araya geldi.

2 aylık aradan sonra dün başlayan müzakerelerde, liderlerin yanı sıra müzakerecilerin de gerekli görülmesi halinde görüşme yapacağı açıklanmıştı.

20 Nisan’da yeniden bir araya gelmesi beklenen liderlerin gelecek ay müzakerelere,  2, 11 ve 17 Mayıs’ta devam etmesi öngörülüyor.



TAGS: Özdil Nami, Andreas Mavroyiannis, haber, kıbrıs
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