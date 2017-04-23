Müzakerelerin kader Mayıs'ta belirlenecek

Rum basınında “Kıbrıs müzakere sürecinde ilerleme olup olamayacağının, önümüzdeki üç görüşmede ortaya çıkacağı” öne sürüldü.

Rum basınında “Kıbrıs müzakere sürecinde ilerleme olup olamayacağının, önümüzdeki üç görüşmede ortaya çıkacağı” öne sürüldü.





Fileleftheros gazetesi “Mayıs Ayı Bundan Sonrasını Belirleyecek… İlerleme Olup Olamayacağı Önümüzdeki Üç Görüşmede Ortaya Çıkacak” başlıklı haberinde, “müzakereler aracılığıyla ilerleme yaşanmasına dair umutların, Mayıs ayında yapılacak üç görüşmeye bağlandığı” yorumunda bulundu.

Liderler arasında geçtiğimiz Perşembe günü yapılan ilk görüşmenin, “işlerin oldukça zor olduğunu gösterdiğini ve hiçbir şeyin, iki tarafın şu an görüşülmekte olan konularda anlaşmaya varmayı başarabileceğini göstermediğini” iddia eden gazete, “durumun, Kıbrıslı Türklerin lideri yerine, Kıbrıs’taki Türk politikasının temsilcisi olarak görünmeyi tercih eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumu yüzünden, daha da zor hale geldiğini” öne sürdü.



Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki Türk tahriklerini gündeme getirdiğinde”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise “Rum hükümetine sorumluluk yükleyerek, Navteks yayımlanmasını tam anlamıyla haklı göstermeye çalıştığını” da ileri sürdü.



Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak ise, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmede liderlerin tezlerini ortaya koydukları ve bunun ötesinde bir şey olmadığının, her iki tarafça ortak bir şekilde kabul edildiğini de yazan gazete, devamla Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamasına yer verdi.



Gazeteye göre Hristodulidis, “tezler açısından herhangi yeni bir şey işitilmedi, ancak görüşme önemliydi ve tezlerin netleşmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.



Gazete, haberinin devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi.







Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıslı Türklerin federal devletin karar alma organlarına etkin katılımına” ilişkin ifadelerine yanıt verdiğini de yazan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada “etkin katılım konusunun yalnızca yönetim başlığını değil, neredeyse bütün diğer başlıkları etkilediğini” söylediğini iletti.



Gazete haberini şu ifadelerle sürdürdü; “Örneğin, Merkez Bankası Yönetim Kurulu konusu, Ekonomi konuları arasındadır. Dolayısıyla, etkin katılım konusunun bu başlığa bir etkisi vardır.



Dört özgürlük konusunda ise, Kıbrıs Türk tarafının herkes tarafından bilinen görüşü ortaya kondu. Başkan Anastasiadis’in tepkisi ise, bu konunun müzakere masasında olmadığı şeklindeydi. Bu Kıbrıs sorununun çözümü amaçlayan müzakereleri değil, AB-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren bir konudur.



Rum Ulusal Konseyi’nin önümüzdeki Pazartesi günü yapacağı toplantı ise, bu Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ve Sayın Akıncı’nın müzakerelere geri dönme kararının akabinde, müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanacaktır. Bunun da ötesinde, hem Türkiye’nin faaliyetleri, hem de Türkiye’deki referandumun sonuçları ele alınacaktır.”



Haravgi gazetesi ise “Akıncı Mekik Diplomasisi Tercih Ediyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “müzakerelerin özlü bir şekilde ilerlemesi için, metodolojinin değişmesi gerektiğine atıfta bulunduğunu” öne sürdü.



Gazeteye göre dün “Astra’ya” konuşan Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, “Kıbrıs sorununun bütün başlıklarında, belirsizlik bulunan bütün konuların zor olduğunu, ancak diğer tarafla anlaşmaya varmak ve bunlara çözüm yolları bulmaktan başka bir yol olmadığını” söyledi.



Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “sürecin bugün gerçekleştiği şekilde sürmesi halinde, Temmuz ayına kadar çözüme ulaşamayacağız” ifadesini de yorumlayan Hristodulidis “Türk vatandaşlarıyla ilgili dört özgürlük konusu gibi, ikinci bir seçenek olmayan konular var. Bundan ötürü, Türk tarafı bu konuda geri çekilmezse, o zaman bu konuda bir sonuca varılamayacak” ifadelerini kullandı.



İleri sürülen Türk tahrikleri konusunda ise Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Ankara’nın faaliyetlerinin, Yunan faaliyetlerine tepki olduğuna dair beklenen yanıtı almak için, konuyu Akıncı’nın gündemine getirdiğini” öne sürdü.



Partilerin konuyla ilgili tepkilerini de yorumlayan Hristodulidis, ortaya çıkacak herhangi bir sonucun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarını güvenceye alması için, hassas icraatlarda bulunulması gerektiğini söyledi.



Kamuoyunda açıklamalarda bulunanlara, dikkatli olmaları yönünde telkinde de bulunan Rum sözcü, Rum hükümetinin konuyu yakından takip ettiğini ve gerekli faaliyetlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.