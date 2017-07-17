Müzede Bir Gece'de Türk oyuncu

Robin Williams'ın ölümünden sonra devam edip etmeyeceği belli olmayan Müzede Bir Gece filminin devamının çekilmesine karar verildi. Filmin kast çalışmaları başladı. Filmde Türk oyuncu Özgür Teke de rol alacak. Özgür Teke, filmin yapımcısı Michael Barnathan'ın ofisinde ünlü yapımcıyla rol için el sıkıştı. Kurtlar Vadisi'nin bitmesiyle Los Angeles'a dönen Türk asıllı ABD vatandaşı Özgür Teke, filmde önemli bir rol üstleneceğini söyledi.