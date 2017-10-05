Myanmar güzellik kraliçesinin tacı paylaştığı videodan sonra geri alındı

19 yaşındaki Shwe Eain Si, Myanmar hükümetinin terör örgütü olarak nitelendirdiği Arakan Royingha Kurtuluş Ordusu’nu (ARSA) Rakhine eyaletinde şiddete neden olmakla suçlayan bir videoyu Facebook hesabında paylaşınca güzellik yarışmasını düzenleyen Hello Madam Group güzelin tacını siyasi yorumları nedeniyle geri almaya karar verdi.

Shwe’nin 24 Eylül’de Facebook’ta paylaştığı videoda işkence görmüş çocuklar görünüyor ve Shwe izleyicilere seslendiği videoda bu şiddetin sebebinin ARSA olduğunu söylüyor. DHA