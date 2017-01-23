Nadal, Serena Williams, Raonic çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çek rakibi Barbora Strycova'yı 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı. Erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova da adlarını çeyrek finale adını yazdırdı. Günün sonucu çok merak edilen maçında tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, dünya 6 numarası Gael Monfils'i yendi, yürüyüşünü sürdürdü.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 16 numaralı seribaşı Strycova karşılaştı. Williams, 7-5 ve 6-4'lük setlerle karşılaşmayı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer maçında 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 30 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Konta ile Serena Williams, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. Kadınlarda Hırvat Mirjana Lucic-Baroni de ABD'li Jennifer Brady'yi 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

GOFFIN, DOMINIC THIEM'I ELEDİ

Tek erkekler 4. tur mücadelesinde ise 11 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin, 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-1 (5-7, 7-6, 6-2, 6-2) yenerek yoluna devam etti.

RAONIC ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Dünya 3 numarası Raonic ile 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadelesinde rakibini 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Kanadalı sporcu, çeyrek finale çıktı. Raonic çeyrek finalde Gael Monfils-Rafael Nadal maçının galibiyle eşleşecek. Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Pliskova, çeyrek finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yle mücadele edecek.

NADAL MONFILS KARŞISINDA ESTİ

Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal ise dünya 6 numarası Monfils ile çeyrek final mücadelesi verdi. Tenisin efsane isimlerinden Nadal maçı 3-6, 3-6, 6-4 ve 4-6'lık setlerle 3-1 kazandı.

EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Erkekler çeyrek finalde tenisin efsanevi ismi Roger Federer, Mischa Zverev ile karşılaşacak.

Diğer eşleşmeler şöyle:

*Stanislas Wawrinka -Jo- Wilfried Tsonga

*David Goffin - Grigor Dimitrov

*Nadal -Raonic