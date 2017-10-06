Naim Süleymanoğlu'na Karaciğer Nakli Yapılacak

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na uygun donör bulundu. Süleymanoğlu, nakil için ameliyata alındı.



AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, AtaşehirMemorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat gözetiminde tedavisi süren Süleymanoğlu'na, bir yakınının bağışıyla canlıdan karaciğer nakledilecek.



Süleymanoğlu'nun nakil için ameliyata alındığı öğrenildi.



TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuyla yakından ilgilendiği Süleymanoğlu ile ilgili süreci yakından takip etmesi için özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu görevlendirdi. Erdoğan, Beştepe'deki Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde de Süleymanoğlu için organ bağışı çağrısı yapmıştı.



Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

