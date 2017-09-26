Naim Süleymanoğlu'nun son durumu nasıl?

Karaciğer sirozu teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.