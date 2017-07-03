Nami, Eide ile bir araya geldi

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, saat 15.30’da (16.30) BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Kıbrıs Konferansı’nda bu sabah tarafların tüm başlıklarda askıda bekleyen unsurlara ilişkin öneri paketi sunmasının ardından toplantılara ara verilmişti.

İki taraf 18.00-19.30 saatleri arasında yeniden bir araya gelecek. Bu toplantının ardından 19.30-21.00 arasında da beşli formattaki birinci masanın toplanması öngörülüyor.