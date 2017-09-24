‘’Naparsın’’

Etrafınız çevrilince…

Hem dıştan ama daha da kötüsü her Allah’ın günü ortaya çıkan abuk subuk olaylarla içten de ‘’çevrildiğinizi’’ düşündüğünüzde.

Adada ve Türkiye’de hızlıca değişen şartlar ve ortaya halkın iradesiyle seçilen şahsiyetler ile ‘’mücadeleye devam’’ demenin pek de gerçekçi olmayacağını idrak ettiğinizde.

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Sizin söyleyecek yeni bir şeyiniz kalmadığında.

Ya da her şeyin söylendiğini düşündüğünüzde.

Yazılacak olan her şeyin defaten yazıldığını düşündüğünüzde.

Ya da ilk defa yazılacak olanın zaten halk tarafından da bilindiğini bildiğinizde.

Toplumun ortaya konan görüşe değil söyleyene göre yorum yapacağını düşündüğünüzde.

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En önemlisi hedefiniz kalmadığında.

Adadaki gelecek için hedef koymaktan korkar duruma geldiğinizde.

Okul çağındaki yeni nesle de bu çekingenliğin bulaştığını düşündüğünüzde.

Bundan dolayı hiçbirinin adaya dönmek istemediğini bildiğinizde.

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Rum’un ‘’kumar’’ oynayıp tümünü almak için yola çıkıp elindekinin büyük bir bölümünü de kaybettiği için bizim ‘’evet’’ diyeceğimiz her anlaşmayı toplum olarak hazmedemeyeceklerini de bildiğinizde.

Anlaşma olsa ilk fırsatta bunu bozmak için sebep arandığında şaşırılmayacağını da hissettiğinizde.

Buna rağmen hala daha bir kesiminin ‘’ne olursa olsun ille de anlaşma’’ demeye devam ettiğinde.

‘’Anlaşma olmadı, o zaman yolumuza’’ dememeye yeminli olduklarını bir türlü anlayamadığınızda.

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Kıbrıs Türkünü, ne Rum’un ne de Türkiye’nin ayrı bir halk olarak görmediğini anladığınızda.

Bundan dolayı Kıbrıs sorunu ile ilgili kafa yormanın da hiç bir değeri kalmadığını düşündüğünüzde.

Bu problemin bu kadar yıldır sürmesinin açıkça konuşulmayan sebeplerinden birinin de Kıbrıs Türkünün hem Rum hem de Türkiye’ye kendini ayrı bir halk olduğunu gösterme inadını sürdürmesinden dolayı olduğunu anladığınızda.

Kıbrıs Türkünün her iki tarafa söylem ve yapmaya çalıştıkları ile karşı çıkarken, ötekini savunur duruma düşme algı ve ikilemi ile karşı karşıya kalacağını bildiğinizde.

Ne yaparsınız?

Ya da kendi lehçemizle bunu bir soru olmaktan çıkartıp bir çaresizlik ifadesiyle söylersek, ‘’naparsın’’.

Bu sorunun cevabı üzerinden bir ortak payda ve başlangıç noktası bulamazsak yok olup gideriz. Hatta yok olmaya başladık bile.

Son günlerde ardı ardına ortaya çıkan skandal niteliğindeki haberler zinciri bunun göstergesidir. Birbirinden bağımsız münferit olaylar gibi gözükseler de aslında ortak bir yok oluş ve çöküşün habercisidir.

Başlıktaki ‘’naparsın’’ sorusuna farklı bir yaklaşımla cevap vermeyi deneyerek devam edeceğim.