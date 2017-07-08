Napoli’de bina çöktü: 8 kişi enkaz altında

İTALYA’nın güneyindeki Napoli kentine bağlı Torre Annunziata beldesinde dün sabah 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi enkaz altında kaldı.

Yetkililer, binanın çöküş nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Aramaya köpekler de katılıyor. Enkaz altındakiler arasında 2 çocuğun da bulunduğu ifade edildi. Çöken binanın yakınından geçen banliyö hattındaki tren seferleri durduruldu. Torre Annunziata bölgesi, Vezüv Yanardağı’nın yakınlarında bulunuyor.