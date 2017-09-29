Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik kaynağı olan narenciyede yeni sezon başladı.Sezonun ilk ürünü olan limon ve mandalin çeşitlerinin bir kısmı iç piyasada değerlendirilirken, bir kısmının da ihraç edilmesi bekleniyor.

İyi sulanan bahçelerde geçtiğimiz yıllara oranla ürünlerin daha kaliteli ve iri olduğu gözlemlenirken, bu yıl Türkiye’de yaşanan don olayı ile Amerika’da yaşanan kasırganın ülkemizdeki narenciye ürünlerine olan talebi artırdığı belirtiliyor.

Bu yıl özellikle limon ve greyfurt ürününün geçen yıllara oranla daha iyi fiyat bulması bekleniyor.Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciyedeki yeni sezonu BRT’ye değerlendirdi.

Akçın, narenciyede bu yıl sezona iyi başlandığını belirterek, Türkiye ve Amerika’daki olumsuz hava koşullarından dolayı bazı ürünlerin geçen yılın fiyatlarının çok üzerinde fiyat bulduğunu söyledi.Limon hasatının Ağustos ayında başladığını ve şu anda iç piyasada tüketilen limonun bir kısmının da ihracatta değerlendirileceğini kaydeden Akçın, hasatına daha 2 ay bulunan greyfurtun ise şimdiden çok talep bulduğunu vurguladı.

Akçın, bu yılki fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, üreticileri acele etmemeleri ve fiyatlara kapılıp ürünlerini erken elden çıkarmamaları yönünde uyardı.

Narenciye üreticilerinin sulamada sorunlar yaşadığını ancak erken gelecek yağmurların ürün kalitesini artırabileceğini anlatan Akçın, iyi sulanabilen bahçelerde valencia ürünlerinin de kaliteli ve iri olduğunu, valencia portakalın da geçen yılın üzerinde fiyat bulabileceğini söyledi.