Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nden Güney'e işbirliği çağrısı

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI: Türkiye, İngiltere ve ABD’nin Kıbrıs’taki temsilcileri ile işbirliği içerisinde insan kaçakçılığı da dahil bir çok önemli olayı engellediklerini söyleyen Sel, “Güney Kıbrıs ile her türlü yardımlaşma için gerekli adımları ve girişimleri yapmamıza rağmen karşılık görmedik. Uyuşturucu tacirleri için sınır ve milliyet ayrımı yok” dedi

Uyuşturucu ve kaçakçılık konusunda, Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs’ta bulunan yetkilileri ile bağlantı ve işbirlikleri olduğunu ifade eden Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Barış Sel, Güney Kıbrıs ile her türlü yardımlaşmaya hazır olduklarını ancak karşılık görmediklerini ifade etti

2016 yılı Ağustos ayında gerçekleşen nakillerde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne atanan Polis Müdür Muavini Mahmut Barış Sel, göreve başladıktan sonra operasyonlarda ciddi miktarlar ele geçirildi.

Havadis’e konuşan Polis Müdür Muavini, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Mahmut Barış Sel, bölüme atandıktan sonra yaptıklarını anlattı.

Sel, “Müdürlüğümüzde branşlaşma yoluna gidilerek, kadroda olup da uzun süredir aktif olmamasına rağmen kaçakçılık bölümünü ayrı bir birim haline getirdik. Sadece içiciler değil, satıcılara yönelik daha aktif çalışmalar başlatıp, deyim yerindeyse en dipten kazarak esasa ulaşmaya gayret ediyoruz. Diğer müdürlükler ve birimlerle, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Müdürlüğü ile koordineli çalışıp ortak birçok operasyon gerçekleştirdik” dedi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık konusunda, Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs’ta bulunan yetkilileri ile bağlantı ve işbirlikleri olduğunu ifade eden Barış Sel, Güney Kıbrıs ile her türlü yardımlaşmaya hazır olduklarını ancak karşılık görmediklerini ifade etti.

Sel, gerekli adımlar atılmasına rağmen her türlü girişim yaptıklarını ancak Güney Kıbrıs’ın aynı yaklaşımı sergilemediğini belirtirken, “Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs’ta bulunan yetkilileri ile sıkı bilgi alışverişlerimiz olmuş ve verdiğimiz bilgiler neticesinde yüklü miktarlarda uyuşturucu ve birçok mülteci ile insan kaçakçılarının yakalanmasına yardımcı olduk. Güney Kıbrıs ile her türlü yardımlaşma için gerekli adımları ve girişimleri yapmamıza rağmen karşılık göremedik. Uyuşturucu tacirleri için sınır ve milliyet ayrımı olmadığı inancındayım” sözlerini kullandı.

“Basının rolü büyük”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Mahmut Barış Sel, özellikle son zamanlarda uyuşturucunun yararları olduğuna dair yapılan reklamları üzülerek izlediklerini, basın ve medyanın ise bu tarz reklamlara yer vermeye devam ettiğini kaydetti. Sel ayrıca artan uyuşturucuya karşı ailelere de önemli mesajlar verdi.

Sel, “Hintkeneviri kullanılması durumunda kısa ve uzun vadede zararları yanında diğer tehlikeli uyuşturuculara geçmek için en büyük basamaktır. 2016 yılında 8 kişinin bonzai kullanımı sonucu ölüme götürdü. Ülkede uyuşturucu yaşı 15’ kadar düşerken, uyuşturucu tacirleri ülkenin bütününe yayılmış durumda. Gençliğin bu tuzağa düşmememsi için ailelerde polisler kadar önemli görevler düşmekte. Çocuklarını rencide etmeden, yakından izlemekten vazgeçmemeli, maddi harcamalar takip edilmeli, arkadaşları ile tanışılmalı. Gereksiz hap ve ilaç kullanımından çocuklarınızı uzak tutun ve çocuklarınızı asla başkalarıyla kıyaslamayın. Çocuğunuz anne ve babası olduğunuzu hatırlasın, otoritenize ve yol göstermenize ihtiyacı var” sözlerini kullandı.