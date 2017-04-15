NASA açıkladı: Dünya dışı yaşam sinyali

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Enceladus’u incelemek için uzaya gönderdiği Cassini uydusundan gelen verileri inceleyen ekibin yaptığı açıklamaya göre Satürn’ün Enceladus uydusu Güneş Sistemi’nde Dünya’dan sonra yaşama en uygun yerlerden biri olabilir.

ÖNEMLİ MİHENK TAŞI

Cassini proje sorumlusu Linda Spilker, bulgunun Dünya’nın ötesinde yaşanabilir yerler bulma arayışında önemli bir mihenk taşı olacağını kaydetti. NASA, Enceladus’ta yüzey altı okyanusun içinde canlı yaşamını destekleyebilecek kilit bileşen olan hidrojen bulunduğunu bildirdi. Organizmaların, hidrojeni suda çözünmüş halde bulunan karbondioksitle birleştirerek enerji üretebileceğine dikkati çeken NASA araştırmacıları, “metanojenesis” denilen kimyasal tepkimenin, yeryüzünde canlı yaşamının temelini oluşturduğunu ve yaşamı meydana getiren süreçlerden biri olduğunun altını çizdi. Mevcut durumda bu ortamın mikrop ve bakteri yaşamına olanak sağladığı düşünülüyor.

SATÜRN’ÜN UYDUSUNDA HİDROJEN BULDULAR

BİLİM insanlarının çıkarımları sonucu NASA’nın hazırladığı bu illustrasyonda yüzey altı okyanusun tabanında su ile kayanın birbirine temas etmesiyle hidrojen gazını ortaya çıkarması örneklendirildi. Görselde okyanus tabanında oluşan hidrotermal bacalar da yer aldı. Bilim adamları yüzeyden fışkıran maddenin içinde hidrojen bulunca bu sonuca vardı.