HABER KIBRIS

NASA 'Concorde'un oğlu' için geri sayıma geçti

Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı.

25/09/2017

NASA 'Concorde'un oğlu' için geri sayıma geçti
ads

  • 'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin test uçuşlarına 2021 yılında başlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. 

     

  •  

    Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı.

  •  

    NASA bu uçakta kullanılacak teknolojinin Langley Research Center'daki testlerden başarı ile çıktığını duyurdu.

  •  

    AS2'nin ulaşabileceği maksimum hız Mach 1,5 yani yaklaşık 1.593 km/saat.

     

  •  

    AS2 her şey yolunda giderse 2023 yılında uçuşlara başlayacak. 

     

  •  

    Bu alanda bir ilk olan ve AS2'nin babası olarak lanse edilen Concorde'un hızı Mach 2'ydi. 

     

  •  

    Bu uçağın kullanıma girmesiyle kıtalararası seyahat süresi de ciddi bir oranda düşecek. 

  •  

    Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3 saate yapılabilecek. 

     

  •  

    Airbus ve Aerion ortak yapımı olan uçak NASA ve DARPA imzalı teknolojileri kullanıyor.

     

  •  

    8 yolcuya ev sahipliği yapan AS2, tahmin edileceği üzere dünyanın en zenginlerini taşıyacak.

     

  •  

    AS2'nin en geç 2023 yılında hizmet vermeye başlaması bekleniyor. 

     

  •  

    Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti.

  •  


TAGS: NASA, Concorde’
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems