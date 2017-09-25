NASA 'Concorde'un oğlu' için geri sayıma geçti
Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı.
25/09/2017
-
'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin test uçuşlarına 2021 yılında başlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.
-
Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı.
-
NASA bu uçakta kullanılacak teknolojinin Langley Research Center'daki testlerden başarı ile çıktığını duyurdu.
-
AS2'nin ulaşabileceği maksimum hız Mach 1,5 yani yaklaşık 1.593 km/saat.
-
AS2 her şey yolunda giderse 2023 yılında uçuşlara başlayacak.
-
Bu alanda bir ilk olan ve AS2'nin babası olarak lanse edilen Concorde'un hızı Mach 2'ydi.
-
Bu uçağın kullanıma girmesiyle kıtalararası seyahat süresi de ciddi bir oranda düşecek.
-
Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3 saate yapılabilecek.
-
Airbus ve Aerion ortak yapımı olan uçak NASA ve DARPA imzalı teknolojileri kullanıyor.
-
8 yolcuya ev sahipliği yapan AS2, tahmin edileceği üzere dünyanın en zenginlerini taşıyacak.
-
AS2'nin en geç 2023 yılında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
-
Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti.
-