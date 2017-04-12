"NASA, 'Dünya dışı yaşam' ile ilgili açıklama yapacak"

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 13 Nisan'da yeni keşifleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

NASA, yakın zamanda yaptığı bir keşif veya keşifler hakkında bir basın toplantısı düzenleyecek.

13 Nisan'da düzenlenecek olan basın toplantısının merkezinde Europa yer alacak.

Cassini projesinin ekibinden birkaç üyenin açıklama yapacak ekipte yer alması bilim dünyasına açıklama hakkında ipuçları veriyor.

NASA konu ile ilgili web sitesi üzerinden yayınladığı mesajda toplantının Dünya dışı okyanus araştırmalarını kapsayacağının altını çizdi.

Bu veriden yola çıkarak, yarınki basın toplantısında Jüpiter'e en yakın 6'ncu uydu olan Europa hakkındaki önemli bir gelişmenin basın ile paylaşılması bekleniyor.

Europa pek çok bilim insanına göre, Güneş Sistemi içerisinde hayat barındırabilme potansiyeline sahip en uygun gezegen olarak gösteriliyor.

Europa’nın yüzeyinde buz bloklarında çatlaklar bulunuyor. Bilim insanları bu çatlakların ve oluşumların, yeraltı okyanusunun baskısı sonucu buzda meydana gelen hareketlerden kaynaklandığını düşünüyorlar.

Gezegenimizin uydusu Ay'dan biraz daha küçük olan Europa’nın çekirdeği, Jupiter’in çekim etkisiyle sürekli zorlanıyor. Bu da Europa’nın çekirdeğinin sıcak olduğu anlamına geliyor.

Buzların altında eğer bir okyanus varsa, bu Europa'da yaşamı destekleyecek kadar enerji var olduğunun da bir işareti.