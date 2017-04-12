"NASA, 'Dünya dışı yaşam' ile ilgili açıklama yapacak"
12/04/2017
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 13 Nisan'da yeni keşifleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
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NASA, yakın zamanda yaptığı bir keşif veya keşifler hakkında bir basın toplantısı düzenleyecek.
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13 Nisan'da düzenlenecek olan basın toplantısının merkezinde Europa yer alacak.
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Cassini projesinin ekibinden birkaç üyenin açıklama yapacak ekipte yer alması bilim dünyasına açıklama hakkında ipuçları veriyor.
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NASA konu ile ilgili web sitesi üzerinden yayınladığı mesajda toplantının Dünya dışı okyanus araştırmalarını kapsayacağının altını çizdi.
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Bu veriden yola çıkarak, yarınki basın toplantısında Jüpiter'e en yakın 6'ncu uydu olan Europa hakkındaki önemli bir gelişmenin basın ile paylaşılması bekleniyor.
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Europa pek çok bilim insanına göre, Güneş Sistemi içerisinde hayat barındırabilme potansiyeline sahip en uygun gezegen olarak gösteriliyor.
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Europa’nın yüzeyinde buz bloklarında çatlaklar bulunuyor. Bilim insanları bu çatlakların ve oluşumların, yeraltı okyanusunun baskısı sonucu buzda meydana gelen hareketlerden kaynaklandığını düşünüyorlar.
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Gezegenimizin uydusu Ay'dan biraz daha küçük olan Europa’nın çekirdeği, Jupiter’in çekim etkisiyle sürekli zorlanıyor. Bu da Europa’nın çekirdeğinin sıcak olduğu anlamına geliyor.
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Buzların altında eğer bir okyanus varsa, bu Europa'da yaşamı destekleyecek kadar enerji var olduğunun da bir işareti.
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Ancak burada yaşam oluşmuş ise, sonsuza dek buz ile ateş arasında sıkışmış durumda, başka bir deyişle evrimsel bir çıkmazda.