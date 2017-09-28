NASA, 'Güneş'e dokunacak' uzay aracını tanıttı

NASA'nın Laurel Labaratuvarı'nda tasarlanan Parker Solar Probe, Güneş'e en fazla yaklaşan uzay aracı olacak.

Küçük bir otomobil büyüklüğündeki uzay aracı NASA tarafından tanıtıldı.

Güneş'in dış çeperinin iç kesimlerden neden yüzlerce kat daha sıcak olduğu hâlâ bir sır.

En fazla 1371 derecelik sıcaklığa dayanıklılık sağlayabilmesi için karbon kompozit ısı kalkanı ile donatılan uzay aracı güneşin atmosferi olarak bilinen taç küreyi inceleyecek ve nasıl ısındığına ilişkin veri toplayacak. Güneş'e 7 milyon km uzaklıkta tur atabilecek. 140 milyon km uzaklıktan Dünya'daki bilim insanlarına bilgi gönderebilecek. Uzay aracı adını Güneş'in plazma parçacıklarını bir rüzgar gibi uzaya saçtığı teorisini 1958'de geliştiren Eugene Parker'dan alıyor.