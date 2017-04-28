NASA, Mars için tuğla yaptı

Mars'a koloni kurmak için kolları sıvayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adına yapılan bir çalışmada Mars'ta kullanılabilecek tuğla geliştirildi.

Güneş Sistemi'nin keşfi kapsamında ilk hedefinin Mars'a insanlı görev olarak belirleyen NASA, bir yandan da Mars'a koloni kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Mars'ta kullanılabilecek tuğla geliştirildi.

NASA tarafından finanse edilen araştırma ilk etapta Mars toprağını baz alarak tuğlalar yapmayı denedi. Ancak bilim insanları, simülasyon esnasında yüksek bir basınca maruz kaldığında polimerlere gerek olmadığını keşfetti. Yapılan testlerle bu tuğlaların çelikle güçlendirilmiş betonlardan daha dayanıklı olduğu tespit edildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başka bir proje kapsamında astronotlarını uzun vadede Mars'a taşıması için tasarladığı Orion kapsülünün testlerini yapıyor. 4 ila 6 kişiye ev sahipliği yapacak olan kapsül tüm enerjisini etrafındaki güneş panellerinden aldığı için hatırı sayılır derecede hafif. Bu uzun uzay yolculukları için oldukça kıymetli bir özellik. Zira bu sayede daha az enerji ile daha uzun mesafelerin kat edilmesi mümkün. Mars’a nasıl gidileceğini biliyoruz. Mars’a nasıl inileceğini de biliyoruz. Asıl soru şu: Mars’tan nasıl geri döneceğiz? Mars Atmosferine Giriş: Mars atmosferi sürtünme ısısı yaratacak kadar kalın ama MAV ve iniş takımı gibi dev bir aracın hızını azaltmak için paraşüt kullanılamayacak kadar ince.

Zemine İniş: Şişme bir kalkan MAV’ı ses hızının 2,5-3 katına kadar yavaşlatıyor ve sonra da ayrılıyor. Bundan sonra iniş modülündeki füze motorları inişi tamamlıyor. Yakıt Üretimi: MAV, ilk gidişteki yük miktarını azaltmak için dönüşte ihtiyacı olacak yakıtı yanında götürmeyecek. Bunun yerine, Mars’ın % 95’i karbondioksitten oluşan atmosferinden sıvı oksijen yakıtı üretecek. Kalkışa Hazırlık: Basınçlı bir uzay arabasında astronotlar uzay elbiselerini değiştirecekler ve Dünya’ya herhangi bir bulaşıcı hastalık gelmesi ihtimaline karşı bir önlem olarak Mars tozuyla kaplı olmayan elbiseler giyecekler. Ardından bir tünel yoluyla yüzey aracını terk ederek MAV’a binecekler. Yörüngede Randevu: Mürettebat yüzeyden kalkarak küçük MAV’da 43 saat sürebilecek bir yolculuk yapacak ve Kızıl Gezegen’in yükseklerinde, gezegen çevresinde bir yörüngede park etmiş olan Dünya'ya Dönüş Aracı ile olan randevusuna gidecek. Doğadan Yararlanma: Kızıl Gezegen'e yapılacak keşif gezilerinin başarı şansını yakalaması için doğadan yararlanması gerekecek. NASA, yakıtı Mars’ta üreterek yükten birkaç tonluk bir tasarruf sağlayabilir. Ve misyon sona erdikten sonra da bu donanımı, sadece yakıt değil ileride buraya gelecek araştırmacılar için su ve hava da üretmek amacıyla kurulacak altyapının başlangıcı olarak Mars’te bırakabilir. Eve Dönüş: Ve nihayet gitme vakti. MAV’ın (Mars'a İniş Aracı) iç mekanı yükü azaltmak için çok sade olacak. Bu tek yön bir uzay taksisi sadece, bir yaşam alanı değil. Hatta mühendisler koltuk bile koymayabilir, ki bu durumda astronotların tüm yolculuk sırasında ayakta durması gerekecek. Füzeyle fırlatarak kalkma işlemi yedi dakika sürecek. Ama yolculuk burada bitmiyor. Astronotlar ERV (Dünya'ya Dönüş Aracı) ile buluşup kenetlenmek için yörüngeye oturma manevraları yapacaklarından daha fazla yakıt harcayacaklar. ERV, Mars yüzeyinden 250 ila 34 bin kilometre yukarıdaki elips biçimli “bir günlük yörüngede” park ederse, astronotlar kalkış aracında en fazla 43 saat geçirecekler. Ancak Rucker bu durumun Mars misyonunu planlayanlar tarafından henüz çözülmemiş bir konu olduğunu söylüyor.