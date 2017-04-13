NASA tarihi keşfi açıkladı

NASA güneş sistemindekilere çok benzeyen iki ay bulduğunu açıkladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nde keşfedilen okyanus dünyalarını bir basın toplantısıyla açıklıyor.

Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı veriler, dünyada heyecan yarattı.

Tarihi keşfin odağında Europa uydusu yer alıyor. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu.

Söz konusu uydu, Güneş Sistemi'nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor