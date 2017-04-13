HABER KIBRIS

NASA tarihi keşfi açıkladı

13/04/2017

NASA tarihi keşfi açıkladı
ads

NASA güneş sistemindekilere çok benzeyen iki ay bulduğunu açıkladı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nde keşfedilen okyanus dünyalarını bir basın toplantısıyla açıklıyor.

Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı veriler, dünyada heyecan yarattı.

Tarihi keşfin odağında Europa uydusu yer alıyor. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu.

Söz konusu uydu, Güneş Sistemi'nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor



TAGS: NASA tarihi keşfi açıkladı, NASA, tarihi keşif
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems