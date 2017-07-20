NASA tarihini YouTube'a taşıyor

Google'ın video servisi ile anlaşmaya varan NASA, arşivini bu platforma yüklemeye karar verdi.

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, geçen yıl yaptığı açıklamada, NASA’nın web sitesi üzerinden arşivine ulaşmanın zorluklarından bahsetmişti.

Görünen o ki NASA bu eleştiriyi ciddiye almış. Zira NASA arşivini popüler video servisine yüklemeye karar verdi. Uzay yarışının önemli anları hakkında hafızanızı yenilemek için artık YouTube'a girmeniz yeterli. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), araştırmalarına daha rahat erişim sağlamak adına arşivindeki görüntüleri Google'ın bünyesinde bulunan video platformu YouTube'a yükleme kararı aldı.

YouTube’a yüklenen videolar arasında, X1 VE X43A deneme uçuşları ve Ay araştırmaları aracının test edilişi gibi NASA tarihinden kesitler sunuluyor. 29 Temmuz 1958'de dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda hizmet vermeye başlamıştı.