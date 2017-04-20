NASA 'uzay kumaşı' üretti

NASA, zorlu uzay görevlerinin üstesinden gelebilmek için uzay kumaşı üretti.

Son dönemde Dünya dışında yaşama uygun gezegenler ile ilgili yaptığı keşifler ile basının merceğinde olan NASA, önümüzdeki yılların planlamasını da aksatmıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), zorlu uzay koşulları ile mücadele etmek için ilginç bir çalışma yürütüyor.

NASA, astronotları zorlu koşullardan korumak için 3D baskılı metalik uzay kumaşı üretti.

Henüz prototip aşamasında olduğu belirtilen kumaşın ortam şartlarına kolaylık uyum sağlayabildiği belirtiliyor.

NASA çalışanları, malzemenin istenilen düzeylerde yansıtma, pasif ısı yönetimi ve gerilme kuvveti üretebileceğini belirtiyor.

NASA, Güneş Sistemi'ndeki bir sonraki hedefini Mars olarak belirlemişti. NASA'nın 2018'deki testlerin ardından Mars'a insanlı göreve başlaması bekleniyor.