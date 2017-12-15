NASA'dan çığır açacak keşif
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi.
15/12/2017
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi.
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Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu.
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NASA, bulduğu bu gezegen sistemine Kepler 90 adını verdi.
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Yeni gezegen sisteminin Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.
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Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın, Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu belirtildi.
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Sistemin en küçük gezegeni olan Kepler 90i, dünyadan üçte bir oranında daha büyük ve yaklaşık 420 santigrat derece sıcaklığında.
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Washington DC'deki NASA merkezinden astrofizik direktörü Paul Hertz, gezegen sisteminin güneş sistemiyle benzerliğini vurguladı.
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Kepler Uzay Teleskobu şimdiye kadar 4 bini aşkın gezegen adayı gök cismini yakaladı.