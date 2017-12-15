NASA'dan çığır açacak keşif

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı ( NASA ), yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi.

Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu.

Yeni gezegen sisteminin Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.

Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın, Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu belirtildi.

Sistemin en küçük gezegeni olan Kepler 90i, dünyadan üçte bir oranında daha büyük ve yaklaşık 420 santigrat derece sıcaklığında.