HABER KIBRIS

NASA'dan çığır açacak keşif

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi.

15/12/2017

NASA'dan çığır açacak keşif
ads

  • Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yılın en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi.

  •  

    Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu.

  •  

    NASA, bulduğu bu gezegen sistemine Kepler 90 adını verdi.

     

  •  

    Yeni gezegen sisteminin Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.

  •  

    Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın, Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu belirtildi.

  •  

    Sistemin en küçük gezegeni olan Kepler 90i, dünyadan üçte bir oranında daha büyük ve yaklaşık 420 santigrat derece sıcaklığında.

  •  

    Washington DC'deki NASA merkezinden astrofizik direktörü Paul Hertz, gezegen sisteminin güneş sistemiyle benzerliğini vurguladı.

  •  

    Kepler Uzay Teleskobu şimdiye kadar 4 bini aşkın gezegen adayı gök cismini yakaladı.



TAGS: NASA, keşif, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems