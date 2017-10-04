'NASA'nın 51 yıl önce çektiği fotoğrafta UFO göründü'

NASA, Apollo misyonundan önce sayısız deneme yapmış ve bu misyonlarda sayısız fotoğraf çekilmişti.

Uzun yıllardır arşivde kalan bu karelerden biri 51 yıl sonra dünya dışı yaşam tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Zira 51 yıldır arşivde olan bir karede 3 ışık yer alıyor.

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması kuşkusuz biliminde en yoğun mesai harcadığı konu.

SETI Institute'ta çalışan Astronom Dr Seth Shostak bu konu ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Dr Seth Shostak dünya dışı yaşam ile önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağımız öngörüsünde bulundu

Shostak, bu durmun fiziksel bir temas değil gezegenler arası bir mesaj olacağı iddiasında bulundu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) de geçtiğimiz aylarda dünya dışı bir yaşama dair somut verilerin 20 yıl içinde çok daha net bir şekilde belirlenebileceğini açıklamıştı.

Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı...

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.

Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.

Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.

En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.

Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.