NASA'nın korktuğu başına geldi!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) alarm verdi. NASA'daki araştırmacıların yıldız sistemlerini, yeni gezegenleri, galaksileri keşfetmek için kullandığı Kepler Uzay Teleskobu'dan kötü haberler geldi. 2009 yılında fırlatılan Kepler'le ilgili beklenen gelişme gerçekleşiyor.

Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta görev yapan Kepler Uzay Teleskobu, yakıt yetersizliği nedeniyle yakında kullanılamaz hale gelecek.

NASA'nın 2009 yılında fırlattığı gezegen avlayan uydusu Kepler, yakında görev süresinin sonuna geliyor. Yeryüzü'nden tam 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan dev teleskop, geride bıraktığımız 9 yıl içerisinde toplamda 4000'den fazla aday ve yaklaşık 2500 onaylanmış gezegen keşfine imza atmıştı.

Uzay araştırmaları tarihinin en başarılı astronomik araçlarından birisi olan Kepler'in yaşanılabilir bölge sınırlarında tespit ettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30.

Yakıt yetersizliği nedeniyle Kepler görevinde artık sona gelindiğini ifade eden NASA'lı sistem mühendisi Charlie Sobeck,"Şu anki tahminlerimiz Kepler'in yakıt tankının birkaç ay içerisinde tamamen boşalacağını gösteriyor. Yine de uzay aracı, bugüne kadarki performansıyla bizleri şaşırtmayı başardı." sözlerini kullanıyor. 3.5 yıllık bir görev için fırlatılan Kepler, NASA'nın da beklentilerini aşarak yaklaşık 9 yıl boyunca gezegenavlamaya devam etti.

Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz pek mümkün değil.