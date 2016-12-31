Nasıl geçersen geç

İnsanoğlu yaşadığı gündüz ve geceyi takvimlere bağlayınca,

Kendi hayatının rotasını da değiştirmiş oldu.

Ölümlü olan insanın yaşamı günlere, aylara, haftalara ve yıllara bağlanınca hepten pusulayı şaşırdı.

Giderek rutin bir hayatın sıkıntısı içinde debelenmeye başladığı gibi,

Ölüm fikri kafasının bir köşesinde sürekli çakılı kaldı; yaşamın merdivenlerini ağır ağır çıkarken ölüme yaklaştığı bilinciyle yaşayıp durdu…

…

Neticede dünyanın hali bu şekilde şekillenmiştir,

İş, ekmek, ücret takvimlere bağlandığı gibi,

Neredeyse yaşama hakkı bile bu anlamsız süreçte elinden alındı…

…

Herkes bu takvimin içindedir.

Bu yazı da öyle.

Ve bu yazı takvimler 2016’yı gösterirken yılın son yazısıdır.

Halbuki ben, “son” olsun diye düşünmemiştim.

Takvim öyle diyor…

…

Yeni bir yıla giriyoruz saatler kaldı evdeki kedinin umurunda mı?

Acıktığında karnını doyuracak, uyukladığında uyuyacak.

Takvim varsın dönsün kaç yazar…

…

Madem çabuk geçiyor zaman,

Ve madem çabuk kirleniyor dünya,

Seneler uzatılsın diyeceğim ama kime?

Bir yıl 3 yıl olsun bak o zaman insan ömrüne.

Psikolojik etkisi olur en azından diyeceğim ama kime?

…

Yetmedi saatleri Arabistan’a ayarlar ne desen boş ne kafa…

…

Halbuki ne kadar yavaş akardı zaman bir zaman.

Bir ömür gibi gelirdi o liseli yıllar.

Kepengini sabah ezanından açan esnaf ta kapatsın gün geçmek bilmezdi.

Dikiş dikmeye de artardı zaman, mutfak işlerine, çamaşır işlerine de, ikindi çayına da.

Derslere de vakit ayrılırdı, mevzide nöbetlere de, çarşı pazar işlerine de, öğle uykusuna, mektup yazmaya da.

Sinemaya gitmek için de zaman vardı, bir gençlik pavyonunda topçuk oynamaya da, bir bahçede dinlenmeye de aynı gün içinde, geceler bunların dışında.

Ağır ve telaşsız geçerdi günler uzun yaşadığı kanısına varırdı insan…

…

Şimdi bir çırpıda geçiyorsa zaman,

Ve gözü takvimlerdeyse insanın ister istemez,

Dert olur sırasında başına,

Ya da bir hüzün çöker,

Ya da boş vermiş sözlere sığınır,

O şarkı aklına düşer sanki:

“ Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç,

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç…”