Nasıl koalisyon olacak?

Seçimden tek başına bir iktidar çıkmasını beklemiyorum açıkçası…

Gördüklerim…

Gözlemim…

Güvendiğim kamuoyu araştırmaları…

En fazla bir partinin “22 vekil” çıkarabileceğini gösteriyor…

Ha…

DP baraj altı kalır, ki kalmaz…

TDP baraj altı kalır, ki kalmaz…

Üç partili bir meclis olur…

O zaman belki…

Kısacası, koalisyon hükümeti kaçınılmaz…

Ortama bakar mısınız?

CTP, ki mecliste olacak…

“Asla UBP ile hükümet kurmam” diyor…

Üstelik, “Hesap sorulmasını kabul etse de, bunu protokolda imza altına alsa da kabul etmem…”

De diyor…

Yani…

Tufan Erhürman, “Gene de bunu PM’ye götürürüm, MYK’da tartışırım” falan da demiyor.

DP için kesin bir “ret” kullandığına şahit olmadım…

UBP için…

Halkın Partisi de mecliste…

Ki kaç vekille olacağını kestiremiyorum ama…

İlk üç partiden biri olduğunu düşünüyorum, algılıyorum…

O da UBP ile hükümeti reddediyor…

Kudret Özersay devamla…

DP’yi de reddediyor…

CTP ile hükümet kurmayı da reddediyor Özersay…

“Hesap soracağım” diyerek…

TDP de “hesap soracağım” diyor ama…

“Parti” ayırmıyor…

UBP’den soracak…

DP’den soracak…

CTP’den soracak…

Benden soracak değil ya…

Velhasıl…

Olmazlar listesi şu:

UBP- CTP olmaz…

Haliyle CTP- UBP de olmaz…

CTP- DP bir ihtimal ama…

CTP- HP olmaz…

HP- DP olmaz…

HP- UBP olmaz…

UBP- TDP olmaz…

Olmazlar listesi böyle…

“Seçim öncesi bir garip” ret söylemleri ile bir aradayız.

Oysa sandık bir “hükümet” dayatacak.

Ya da “yeniden” erken seçim…

Herkes bugün söylediğini, haftaya da hatırlar…

Umarım…

Yakında ne öğrenci kalacak, ne turist

Farkında değiliz ama…

Bu ülkenin lokomotifi üniversiteler ve turizm…

Oysa…

Turist olarak gelen de…

Öğrenci olarak gelen de, trafiğe kurban gidiyor…

Sık sık…

Çok arttı…

Genç genç bedenler, bir tabutta Türkiye’ye gönderiliyor…

Trafik yüzünden…

Ya hata ölen gençlerde…

Ya da resmen cinayet gibi kazalarla kaybediyoruz…

Yol güvenliği yok…

Eğitim yok…

Ama ölen ölene…

Bir süre sonra anneler, “Ben o ülkeye evlat göndermem” derse…

Şaşırmayın…