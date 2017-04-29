NATO'ya yeni üye! Tüm vekiller onayladı

Karadağ Meclisi, tüm milletvekillerinin tamamının lehte oy kullanmasıyla, NATO üyeliğine ilişkin protokolü onayladı. Böylelikle NATO'nun üye sayısı 29'a çıkacak.

Karadağ Meclisi, Cetinje şehrindeki meclis binasında yapılan oturumda, NATO üyeliğine ilişkin protokolü onayladı.

Muhalefet kanadından Sosyal Demokrat Parti (SDP) ile iktidardaki Batı yanlısı Demokratik Sosyalist Parti (DPS) milletvekillerinin katıldığı oylamada, 46 milletvekilinin tamamı protokolün onaylanması lehine oy kullandı.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, burada yaptığı konuşmada, geçen yılki seçimde halkın özgür iradesiyle seçilen milletvekillerinin böylesine önemli bir kararı alma ayrıcalığına sahip olduklarını ifade etti.

Markovic, "Yüzyıllarca Karadağ'ın özgürlüğünün, şerefinin ve değerlerinin sembolü olan Cetinje şehrinde, Karadağ Meclisi'ne NATO üyelik protokol metnini sunmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Markovic, 28 Nisan tarihinin Karadağ tarihinin en aydınlık sayfasında yer alacağını sözlerine ekledi.

Meclis oturumuna Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic de katıldı.

29'UNCU ÜYE

NATO Dışişleri Bakanları 19 Mayıs 2016'da NATO'nun Brüksel'deki merkezinde imzalanan protokolle Karadağ'ı ittifakın 29'uncu üyesi olması için davet etmişti.

Tam üyelik için 2010'dan bu yana müzakereler yürüten Karadağ, üyeliğe ilişkin protokol metninin NATO'ya üye tüm ülkelerin parlamentoları tarafından imzalanmasının ardından ittifaka üye olabilecek.

27 NATO üyesi ülkenin meclisleri Karadağ'ın NATO üyelik protokolünü onaylarken, İspanya senatosunun da ilerleyen günlerde protokolü onaylamasının ardından üyelik süreci tamamlanacak.

NATO KARŞITI PROTESTO

NATO üyeliğine ilişkin protokolün oylamasını devam ederken, muhalefetteki Demokratik Cephe'nin (DF) de desteklediği NATO karşıtı bir grup dışarıda protesto düzenledi.

Protestoya katılan eski cumhurbaşkanlarından Momir Bulatovic, bugünün kendisi için son derece üzücü bir gün olduğunu belirterek, "Kendimi aşağılanmış hissediyorum, zira benim adıma başkaları karar veriyor. Şu an yaşananlar şiddet ve yalanın zaferidir" dedi.

DF lideri Andrija Mandic de meclisin bugün Karadağ adına bir kapitülasyon anlaşmasına imza attığını savunarak, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Parlamentoda Karadağ'a ihanet eden adamlar oturuyor" diye konuştu.

Mandic, DF'nin iktidara gelmesi halinde NATO üyeliğini donduracağını ve NATO üyeliğine halkın karar vereceği bir referandum yapacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık bin kişilik protestocu grupta, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafının olduğu tişörtler giyenler de yer aldı.

Güvenlik önemleri nedeniyle bugün Cetinje şehrindeki tüm okullar tatil edildi, restoran ve kafeler çalışmadı.