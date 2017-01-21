Ne eşine acıdı ne doğacak bebeğine

Dün sabah telefonlarından ulaşamadığı oğluyla gelininin evine giden kayınpeder, 6 aylık hamile genç kadının başından vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Evde, “Sizi cennete kendimi cehenneme yolluyorum” yazılı bir not bulundu.

İSTANBUL’da bir inşaat şirketinde çalışan Erencan Eren (24), 2015 yılında Sultan Eren (22) ile evlendi. Eyüp’te yaşayan çift evlendikten bir süre sonra, Sultan Eren hamile kaldı. Ancak çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Babası Bahattin Eren, önceki sabah oğlunu telefonla aradı, açan olmadı. Sonra gelinini aradı, ona da ulaşamadı. Ev telefonundan da kimseye ulaşamayınca, kalkıp çiftin evine geldi.

EVE KEPÇEYLE GİRDİ

Kapı kilitli olduğu için, çağırdığı bir iş makinesinin kepçesine çıkarak balkondan eve giren Bahattin Eren, yatak odasında kanlar içinde yerde cansız yatan, 6 aylık hamile gelini Sultan Eren’le karşılaştı. Bahattin Eren’in durumu bildirdiği polis, kısa sürede çiftin evine geldi. Evin giriş kapısında, “3 haftalık tatile çıktık. Telefonlarımız kapalı olacak. Görüşmek üzere :)” notu bulan polisler, yatak odasında bir nota daha rastladı. Bu notta da “Karımı her şeyden, herkesten çok seviyorum. Poyrazım seni de çok seviyorum. Bu hayatta yapamadım, tutunamadım. Sizi cennete kendimi cehenneme gönderiyorum. Herkesten özür dilerim ama babam ve annem sebebim siz oldunuz. Eren Sultan Poyraz” yazıyordu.

KAFASINA 1 ADET 9 MM

Polis evde yaptığı incelemede, 6 aylık hamile olan Sultan Eren’in silahla başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.Yatağın üzerinde 1 adet 9 mm çapında mermi kovanı bulundu. Çiftin birkaç ay sonra doğması beklenen erkek bebeklerine Poyraz adını koymayı planladıkları öğrenildi. Polisin aradığı Erencan Eren’in cep telefonu da kapalıydı. Emniyette 2 yaralama kaydı bulunan Erencan Eren’i katil şüphelisi olarak her yerde aramaya başlayan polis, bırakılanın intihar notu olabileceğini değerlendiriyor.