Ne olacak bu seçim tarihi?

Hükümet ortakları arasında, ciddi bir görüş ayrılığı var.

Kesin olan şu ki, Haziran 2018’de yerel seçimler var.

28 belediyede sandığa gidilecek.

Belediye sayısı azalmayacak.

Bu kesin.

Peki, 2018’e denk gelen “genel seçim….”

Yani milletvekilliği seçimi ne zaman yapılacak?

UBP ve DP bu konuda anlaşabilmiş değil.

UBP’nin kesin önerisi 15 Nisan…

Aslında bu önerinin sahibi DP Genel Başkanı Serdar Denktaş…

Hatırlayın…

“Getirsin muhalefet da erken seçime gidelim” diye hodri meydan çekmişti ya Hüseyin Özgürgün…

Muhalefet de “Ekim 2017’ye erken seçim önergesi” vermişti ya…

Özgürgün’ün bu “dayılanmasına” can simidi olarak ortaya çıktı 15 Nisan 2018…

Serdar Denktaş CTP ve TDP’den önce davrandı…

Şak diye getirdi meclisin gündemine 15 Nisan’ı…UBP de “şuk diye” evet dedi.

“UBP’den vekil hayalleri kuran” bağımsızlar da destekledi.

Seçim tarihi olarak Nisan 2018 öne çıktı.

Peki…

Ne değişti de Serdar Denktaş şimdi bu tarihe karşı…

“Saygısızlık” saydı

Serdar Denktaş, kendisinden habersiz bir şekilde, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün seçim tarihi açıklamasına içerledi.

2018 seçim yılı olacak.

2018 bütçesi de seçim bütçesi olarak çalışacak.

Hal böyleyken, neden genel seçimler yerel seçimlerden önce yapılsın?

Neden genel seçimlerin sonucu yerel seçimleri etkilesin?

Serdar Denktaş istiyor ki, önce “yerel seçimler” yapılsın…

Bir taraftan, “DP oylarını daha da artırmak için” zamana ihtiyaç var…

Diğer taraftan da seçim bütçesini sonuna kadar kullanmak…

Serdar Denktaş’ın talebi tamamıyla, “DP için” zaman kazanmak.

Başka bir şey değil…

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Özgürgün rahat…

Hükümet hata yapıyor…

Ama bize göre…

Vatandaşa göre değil.

Çünkü ahalinin her sorunu çözülüyor.

Bir talebi olmayana da “Yahu talebin ne?” diye soruluyor.

Özgürgün yapıyor manasında söylemedim.

Geleneksel UBP- seçmen ilişkisi böyle.

Ankletler çıkıyor işte ortaya…

Uyduruk ya da değil…

UBP hep ilk sırada.

Vallahi de şaşırmıyorum…

Billahi de şaşırmıyorum.

Neden şaşırayım?

Alan memnun- satan memnun…

Bu hikaye var…

Sayayım mı?

Vatandaşlık isteyen alıyor…

Kredi isteyen alıyor…

T izni isteyen alıyor…

Kiralık araba şirketi izni isteyen alıyor…

Arazi isteyen alıyor…

Kırsal kesim arsası isteyen alıyor…

E ne yapacak vatandaş?

“Hak- hukuk” deyeni mi çekecek?

Zaten UBP’liler de bunu gizlemiyor…

“Seçime hazırlanıyoruz” diyorlar…

Zira, Eroğlu’ndan ülkeye ve haliyle de UBP’ye kalan miras bu…

Bu nedenledir ki Özgürgün rahat…

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Serdar Denktaş ne yapacak?

UBP seçimle ilgili kararını verdi.

Zaten pozisyonu da rahatsız edici bir noktada değil.

DP’ye bakınca…

UBP’nin tuzu kuru…

Ama DP öyle değil.

Ciddi bir güç kaybetti.

Neden?

Seçim sonrası bakan olmayan gitti.

Bakan olamayan gitti.

Zaten şimdi bakan olanlar da, “giderim ha” diye tehdit ediyordu…

Dolayısı ile Serdar Denktaş’ın “hükümet işlerinden” zaman ayırıp, seçime de hazırlanması gerekiyor.

UBP’nin aday yapmayacaklarını alacaksa gene…

O iş yaş…

Bu nedenledir ki, eldeki belediyeleri de kaybetmek istemiyor Serdar Denktaş.

Bu nednledir ki, “önce yerel seçim” demektedir.

İşi zor.

Özgürgün ve UBP’ye göre çok daha zor…

UBP’nin hatalarının da Denktaş’a ciro edilmesi gibi bir durum var.

Baksanıza…

Vatandaşlık konusunda İçişleri Bakanı dahi konuşmazken…

Her şeyi biliyormuş gibi, “yapmaya devam edeceğiz” deyen de Serdar Denktaş…

Bir çok vatandaşlığı o da bizim gibi sonradan öğrense de…

Sevapta değil, günahta UBP’ye ortak…