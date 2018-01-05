Ne önemi var?

9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceğine yönelik fetvalar çıkardılar.

Sonra tepkiler üzerine çark eder gibi bin bir martaval okudular…

…

Önemli olan seslendirilmesidir!

Geri kalmış ülkelerde çağdışı eğilimler seslendirildikçe, zemin bulması hiçtendir.

Çok gerilerde kalmış bir yaşam tarzına yönelik düşüncelerin her türlü kanalla yayılmaya çalışılması, zihinlere ulaştırılması o ülkede demokrasinin olduğunu, her görüşün özgürce tartışıldığını göstermez.

Geri kalmış, tarihin karanlık sayfalarına sıkıştırılmış, okudukça tüyler ürperten görüşlerin dile getirilmesi düşünce özgürlüğünden sayılsa, dünya henüz ortaçağda olurdu!

Böyle olsa dünya dengesini kaybetmez mi?

Bunu yapan ülkelerde dengeler bozulmuyor, çağdaşlık, modern hayat karanlığa itilmiyor mu?

Böyle olsa,

Demokrasi ilerlemez.

Çağdaşlığın anlamı paramparça olur; gelecek bilinmezliğe atılır, dibine kezzap suyu dökülür…

…

Dökülüyor maalesef!

9 yaşında kız çocuklarının evlenebileceği fetvaları verilebiliyor…

Yobazlar hilafet isteyebiliyor…

Küçük kız çocuklarının başları bağlanabiliyor…

Çağdaş eğitim yerine dini eğitimler yaygınlaştırılmaya çalışılabiliyor…

Okullar yerine ibadet yerlerinin çoğaltılması öngörülebiliyor…

…

Bir ülkenin bölünmesi sadece toprağının bölünmesi demek mi?

Farklı yaşam tarzlarının çatışır hale geldiği ülkeler bir bütün mü?

Bir kesimin diğer kesimi yok etmesi ya da ona üstünlük sağlaması için milis güçlerinin yaratılması, ya da bunların özendirilmesi o ülkenin bütünlüğünü mü gösterir?

…

Bölünme gibi eğilimler ya da körüklemeler varsa bunlar önce zihinde başlar!

O fikir körüklenir,

Var olan ayrılıklar heveslendirilir; dini ve etnik gruplara güç verilir sırtları sıvazlanır, milliyetçilik şemsiyesi altına sokulur; vatan sevgisine bulaştırılır.

Büyütülür, siyasal kurumsallaşmaya gidilir, ete kemiğe büründürülür ve neticede olan olur; “halk böyle istiyor” gibi söylemlerin arkasına mevzi kurulur…

…

Küçük kız çocuklarının evlendirilebilmesine yönelik din kaynaklı düşünceleri, düşünce özgürlüğü kavramı çerçevesinde ele almak geri zekalılıktır.

Bu düşüncelerin serbestçe dolaşımını sağlayan siyasal erk sahipleri de ahlaksızlığın bataklığında siyaset yapmaktadırlar…

…

Eğer şortlu kızlar otobüslere binmekten korkar hale gelmişlerse,

Hamile kadınlar özgürce parklarda bahçelerde dolaşmaktan çekiniyorlarsa,

Ortalık yerde kahkaha atan kadına başka gözle bakılabiliyorsa,

Mecliste kadına yönelik “Sus kadın” sesleri yükselebiliyorsa…

Eli sopalı yobazlar çatılara çıkıp Noel Baba’yı tövbe ettirmek için bacaların yanında nöbet tutma yobazlığını gösterebiliyorsa,

Yılbaşı kutlamalarına öfke kusan, kutlayanları hor gören kafalar yetiştirmek hedeflenebiliyorsa…

Sürekli olarak insanların alevilikleri, sunnilikleri, Laz, Kürt, Türk, Süryani, Ermeni ve Arap oluşları üzerinden siyasetler üretilebiliyorsa…

Zaten kafanda bir şeyleri bölmüşsün,

Ülkeni de böldün gittin arkadaş!

Ne önemi var toprağın bütün olmasının,

İnsanları bölündükten sonra?