Necati Şaşmaz'dan Kıbrıs'ta büyük yatırım

Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Polat Alemdar' rolüyle büyük hayran kitlesine kavuşan Necati Şaşmaz, Kıbrıs'ta beş yıldızlı bir otel yapacak.

Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, farklı bir sektöre giriş yapıyor.

Necati Şaşmaz, Kıbrıs'ta yatırım yapmak için uzun süredir yoğun bir çalışma içerisindeydi. Milliyet'in haberine göre, Necati Şaşmaz sonunda bir arazi belirledi ve Kıbrıs’a beş yıldızlı bir otel yapmak için kolları sıvadı.

Son olarak Kurtlar Vadisi Vatan ile beyazperdede sevenleriyle buluşan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Pusu'nun da ekrana döneceğini söyledi.