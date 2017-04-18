Necdet Ergün: Türkiye 2050'de dünyanın en büyük ekonomisinden biri olacak

Ekonomist Necdet Ergün, Türkiye'deki referandum sonucunu değerlendirdi. Ergün'ün yazısı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o yazı

TÜRKİYE KÜÇÜK bir FARKLA DEV bir ADIM attı..... Türkiye,küçük bir farkla ekonomi-politiği açısından DEV bir adım attı ve doğası gereği istikrarsızlık üreten ve Türkiye’ye sürekli ekonomi-politiği açısından patinaj yaptıran ve iyi yönetiim açısından da sakat bir kurgu olan parlamenter sistemden kurtuldu. İnşallah,en kısa sürede KKTC de yıllardır savunduğumuz gibi başkanlık rejimine geçer.Yoksa, bugüne kadar olduğu gibi 40 yılda 38 hükümetle patinaja ve düşük düzey hayata devam ederiz. Tarihe not düşmek adına yazıyorum.... Küçük farkla atılan bu dev adım, önce Türkiye’ye (2030’da 3 trilyon USD lik bir ekonomiye ulaşacak), sonra bölgeye (tüm gönül coğrafyasına) ve İslam ülkelerine ve nihayetinde dünyada değişim adına, yeni ekonomi-politiği dengeleri açısından çok önemli katkılar ve dinamikler sunacaktır. Şimdi; Türkiye, DOĞU-BATI ve KUZEY-GÜNEY ekonomi-politiği ekseninde "merkez- hup" ülke olma bakımından muhteşem bir hikayeye doğru yol alacak ve 2050'de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak.