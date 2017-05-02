“Nefesler için bir Nefes de biz olalım” sosyal sorumluluk ve yardım kampanyası için el ele verildi.

Türkiye’de futbol oynamış ünlü futbolcular ile Gönyeli Master takımlarının karşılaştığı özel maç geçtiğimiz hafta Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell de etkinlikte iletişim sponsoru olarak yer aldı.

Türkiye’de çeşitli takımlarda futbol oynamış ünlü futbolculardan Emre Aşık, Giray Bulak, Ali Eren ve Mustafa Kocabey gibi isimlerin yer aldığı Türkiye Şöhretler Takımı ile KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün de yer aldığı ve birçok kez KKTC Milli Takımı’nda da görev almış eski futbolculardan Hüseyin Amcaoğlu, Tarık Tilki, İbrahim Birinci, Selçuk Nazlı, Okan Atav, Mustafa Tuncel ve Özerk Göçmen’in yer aldığı Gönyeli Master Takımı karşılaştı.

Etkinlikte ayrıca ünlü sanatçı Buray da en güzel şarkılarıyla yer aldı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Organizasyonun tüm geliri Nefes Demirpençe ve Kemal Saraçoğlu Kanserle Mücadele Vakfı’na eşit olarak paylaştırılacak.

“Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım” temalı etkinlikte düşünceler şöyle ifade edildi:

Özerk Göçmen

“Bu organizasyonu düzenlemekten gurur duyduk. Geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan bu organizasyonların daha yoğun bir şekilde yapılmasını, halkımız, kurumların ve özel şirketlerin yaptığı bu katkıların projelendirilmesini dilerim. Erken teşhis için önemlidir. Çocuklarımızın hasta olduktan sonra değil olmadan önce anne-babaların nasıl tedbir alması gerektiğiyle ilgili de çalışmalarımız olacak. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ve tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz.”

Nilüfer Feyiz

“Sevgili Nefes’in hastalığıyla mücadelesinin en başından bu yana yanındaydık. Şimdi ise Nefes gibi diğer 74 çocuğumuz için buradayız. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Unutmayalım ki bir gün bizim ve sevdiklerimizin başına da aynısı gelebilir.”

Yücel Bahalı

“Oğlum Galatasaray takımının fanatiğidir. Etkinlik de çok anlamlı. Hem futbol oyuncularını izlemek hem de bu anlamlı sosyal sorumluluk içerikli etkinliğe katkı koymak için buradayız.”

Toygar Feyiz

“Kanser hastalığı herkesin başına gelebilir. Herkes birbirine destek olmalı. Nefes gibi tüm çocuklara yardım edebileceğimiz daha fazla organizasyonlar düzenlenmeli.”

Semih Çınarlık

“Ülkemizdeki insanlar maneviyata daha fazla değer vermeli. Sadece kanser konusunda değil, diğer konularda da daha çok birlik olmalıyız. Nefes ve Nefes gibi diğer kardeşlerimize tam destek vermeliyiz.”

İmren Törer

“Duyarlı insanların düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katkı koymaktan büyük onur duyuyorum. Daha fazla benzer organizasyonlar düzenlenmeli.”