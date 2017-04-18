Türkiye'de futbol oynamış ünlü futbolcular ile Gönyeli Master takımlarının karşılaşacağı "Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım" maçı yarın saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak

"Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım" sosyal sorumluluk ve yardım kampanyası için, Türkiye'de futbol oynamış ünlü futbolcular ile Gönyeli Master takımlarının karşılaşacağı özel maç yarın Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yapılıyor.

Türkiye'de çeşitli takımlarda futbol oynamış olan şöhret futbolculardan Rıdvan Dilmen, Hami Mandıralı, Tugay Kerimoğlu, Ahmet Dursun, Ümit Karan ve Sinan Engin gibi isimlerin yer alacağı Türkiye Şöhretler Takımı ile KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün de yer aldığı ve birçok kez KKTC Milli Takımı’nda da görev almış eski futbolculardan Hüseyin Amcaoğlu, Tarık Tilki, İbrahim Birinci ve Özerk Göçmen'in yer aldığı Gönyeli Master Takımı karşılaşacak.

20 TL giriş ücretinin alınacağı organizasyonun tüm geliri Nefes Demirpençe ve Kemal Saraçoğlu Kanserle Mücadele Vakfı'na eşit olarak paylaştırılacak.

Program şöyle:

18.00: Yenicami (U11/U12) - Doğan Türk Birliği (U11/U12) maçı

18.40: Ziynet Sali Konseri

19.00: Formalı Karakterdeki Maskotlarının Dans Gösterisi

19.00: Gönyeli Master Takımı - Türkiye Şöhretler Karması Maçı