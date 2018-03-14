Nepal'de engellilere getirilen tırmanma yasağı kaldırıldı

Nepal Yüksek Mahkemesi, hükümetin, görme engelliler ile iki uzvu ampute dağcıların, Everest'in de arasında bulunduğu 6 bin 500 metrenin üzerindeki dağlara tırmanmasını yasaklayan kararını durdurdu.



"The Himalayan Times"ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, Nepalli Gazeteciler Federasyonunun merkezi yönetim kurulunda engellileri temsil eden Madhav Prasad Chamlagain ve görme engelli dağcı Amit KC'nin sunduğu iki ayrı dilekçeyi görüştü.



Chamlagain, hükümetin, çift ampute ve görme engelli kişilerin tırmanma hakkını engelleyen bir alt maddeyi, yönetmeliğe koymasına karşı dava açmıştı. Geçen yıl ilkbaharda Everest'e tırmanma izni alarak Güney Geçidi yakınlarına ulaşan görme engelli Amit KC de hükümetin söz konusu kararına karşı mahkemeye başvurmuştu.



Avukatlar da dağcılık yönetmeliğine eklenen maddenin, anayasanın koruma altına aldığı insan hakları ile Birleşmiş Milletler'in engelli haklarına ilişkin sözleşmesini ihlal ettiğini savundu.



Beş yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, şikayetleri değerlendirdikten sonra hükümetin, söz konusu kararı uygulamaması yönünde geçici karar aldı.



Kararı memnuniyetle karşılayan Chamlagain, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan engellilerin hakları için mücadele verdiğini vurgulayarak “Mahkeme kararı, engelliliğin yetersizlik olmadığını açıkça belirtti." dedi.



KC de Yüksek Mahkemenin engellilerin lehine adalet sağladığını kaydetti.



Nepal, geçen yılın sonunda kaza sayısını azaltmak için dağcılık mevsiminin başladığı ilkbaharda Everest dahil ülkedeki dağlara yalnız başına tırmanmayı yasaklamıştı. Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, görme engellilerin ve iki uzvu ampute olanların dağlara tırmanması yasaklanmıştı.



Yasak, bazı profesyonel dağcıların ve engelli sporcuların eleştirisine neden olmuştu. 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.