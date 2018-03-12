Nepal’de yolcu uçağı düştü

Nepal’in başkenti Katmandu’da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’dan kalkan ve Katmandu’da inişe geçtiği sırada düşen yolcu uçağında 38 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.. Uçakta’ki 10 kişinin ise akıbeti bilinmiyor.

Nepal polis yetkilileri, US-Bangla Havayoluna ait, 67 yolcu ve 4 mürettebat üyesinin bulunduğu uçağın, inişe geçtiği sırada Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’nda düştüğünü ve alev aldığını kaydetti.