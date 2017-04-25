Neriman Örek son yolculuğuna uğurlandı

Eniz ORAKCIOĞLU-YENİBAKIŞ Uzun yıllar Lefkoşa’da ikamet eden merhum Meclis Eski Başkanı ve Başbakan Osman Örek’in eşi Neriman Örek dün İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi. 79 yaşındaki Örek’in cenaze töreninde sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı. Siyasiler de törende yerini aldı Birçok siyasi de cenaze töreninde yerini aldı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis Bakanı Sibel Siber, Eski Meclis Başkanı ve Eski Başbakan Hakkı Atun da Meclis Eski Başkanı ve Başbakan Osman Örek’in eşi Neriman Örek’i son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Yine Müzakereci Özdil Nami, Eski Baskan Salih Coşar ve Milletvekili Ünal Üstel’in yanı sıra daha birçok siyasi de cenaze töreninde yerini aldı.