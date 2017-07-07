Neslihan Atagül 'benzerlik' haberlerine ne dedi

Fahriye Evcen 29 Haziran'da Burak Öçivit ile nikah masasına oturmuş, törene Fahriye Evcen'in gelinliğinin Neslihan Atagül'ünkine olan benzerliği damga vurmuştu.

Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı sallayan haberlerle ilgili ne diyeceği merak konusuydu.

Magazin D Yaz'a konuşan Atagül "Ben bununla ilgili gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum." dedi.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Neslihan Atagül düğününde iki gelinlik giydi. Vücudunu tamamıyla saran ilk gelinlik İsrailli tasarımcı Berta Balilti imzası taşıyordu. Çift, Vakko wedding'den aldığı gelinliğe 39 bin TL ödedi.

Fahriye Evcen ise gecede Raşit Bağzıbağlı imzalı bir gelinlik tercih etti. Evcen'in gelinliği de Neslihan Atagül gibi vücudu sarıyordu...