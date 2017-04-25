Nev’den samimi bir konser

Merit Lefkoşa Hotel&Casino geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahnesinde ünlü müzisyen, söz yazarı ve besteci Nev’i ağırladı. Konserde Pop müzikten Rock müziğe, Türk Sanat Müziğinden Arabeske her tarzdan eser seslendiren sanatçı, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

İki saati aşkı bir süre güçlü sesiyle muhteşem bir performans sergileyen Nev, sahne öncesinde Merit Hotel&Casino’nun bahçesinde güneşli havanın tadını çıkartarak enerji depoladı. Ünlü sanatçı güneşten aldığı gücü sahnesine de yansıtarak konseri sırasında masalar arasında gezip hayranlarıyla bol bol fotoğraf da çektirdi. Geceye katılan konuklar sanatçının samimi performansı sayesinde konserden memnun bir şekilde ayrıldı.