Nevin Şimşek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'in hamile bırakıp daha sonra çocuğu aldırmasını istediği eski sevgilisi Nevin, canlı yayında ağladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Nevin'i hamile bıkraması gündeme bomba gibi düştü. Mali, çocuğu istemeyince sevgilisi çocuğu aldırdı. Nevin Şimşek, canlı yayına çıkıp yaşadığı acıyı anlattı. Çocuğunu aldırdıktan sonra Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını paylaşmasına içerlenen Nevin, "Benim karnımdaki de senin oğlundu." diyerek isyan etti.