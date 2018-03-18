İskele’deki Newruz Kutlamalarında 6 Kişi Gözaltına Alındı

Her yıl geleneksel olarak Newruz Tertip komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte bazı kişilerin yasa dışı terör örgütü leyhine hareketlerde bulunması üzerine polis olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı newruz kutlamalarında 6 kişi yasa dışı harekette bulundukları gerekçesiyle göz altına alındı.

Doğu ve Güney Doğu Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden oluşan Newruz Tertip Komitesi, İskele Belediyesi Piknik alanında nevroz kutlaması düzenledi.

Polis etkinlikte hiçbir şekilde terör örgütü lehine slogan atılmasına ve bu yönde pankart açılmasına izin vermedi.

Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü lehine müzik çalınması ve slogan atılması üzerine polis bir süreliğine elektriK akımını kesti. Bunun üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Daha sonra İskele Polis Müdürü Ahmet Beşerler devreye girdi.

İlk olarak kalabalığa hitap ederek onların bayramlarını kutlayan Beşerler, gerilime gerek olmadığını söyledi. Etkinliğe katılanların istedikleri gibi bayramlarını kutlayabileceklerini belirten Beşerler, ancak terör örgütü lehine müzik çalınması ve slogan atılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun yerine getirilmesinin ardından alana yeniden elektrik verildi ve çalan müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

Daha sonra nevroz ateşi yakıldı.

Ara ara gerginliklerin yaşandığı etkinlikte yasa dışı harekette bulunan 6 kişi göz altına alındı.