Neymar Sırtına Kupa Çektirdi

Brezilya milli takımının ve Barcelona'nın sambacısı Neymar, kupa çekimi yaparken görüntülendi. Sırt bölgesine yaptığı uygulama ile kendisini çok daha rahat hisseden Neymar bu uygulamayı sürekli yaptığını belirtti.
Kupa çektirme, hacamat, olarak da adlandırılan uygulamayı yaptıran Neymar spor gündeminde geniş yer buldu. Bir çok futbolcu kupa çekimi uygulamasını yaparak hazırlandığı spor müsabakalarına Neymar'da aynı uygulama ile hazırlanıyor.
Olimpiyat sporcusu Michael Phelps'in de vücudunda bulunan izlerin nedeni olan kupa çekim uygulaması sporcuların son yıllarda sıkça uyguladığı bir işlem. Türkiye'de daha çok bel ve sırt ağrıları yaşandığı sırada uygulanan yöntemi son yıllarda sporcular formda kalmak için uyguluyor.
Kupa çekme işlemi vücudun metabolizmasını hızlandırdığı kan dolaşımını aktif halde tuttuğu ifade ediliyor. Hücreleri besleyen kupa çekimini yaptıran Neymar, sosyal medyadan fotoğrafı paylaştı.