Bir dönem ünlü aktör Leoanardo DiCaprio ile yaşadığı aşkla kendinden söz ettiren dünyaca ünlü top model Nicole Meyer, Türk firmaların gözdesi oldu



Güney Afrika doğumlu olan 25 yaşındaki model Nicole Meyer, önceki gün ünlü abiye firması olan Serabella’nın katalog çekimi için objektif karşısına geçti.

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen çekimde Meyer’in fotoğraflarını fotoğrafçı Zeynel Abidin çekti.

Yaklaşık 10 saat süren katalog çekiminde Nicole Meyer, 30’a yakın farklı kıyafet giydi.Daha önce de bir markanın reklam yüzü olarak Türkiye'ye gelen ünlü model, "İstanbul, bir model için tam anlamıyla yaşanılacak bir şehir. Yakışıklı Türk erkeklerinin yardımseverliği, masmavi denizi ve tarihi binalar, İstanbul’a aşık olmama yetti" demişti.Kasım ayında 25 yaşında giren Meyer'in doğum günü sabahı yatak odasında doğal haliyle çektirdiği fotoğraflar da sosyal medyada olay olmuştu.



