Nijeryalı sürücü ehliyetsiz çıktı

Nijeryalı Samtoo Valentine Okolie araç kiraladı, ancak arabayı KKTC’de “araç sürme ehliyeti olmayan” Franklin Onyedika Onuora’ya verdi. O da, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu, masum bir yayanın ölümüne neden oldu.

Franklin Onyedika Onuora, kazanın ardından aracı 500 metre ileriye sakladı. Olay yerine yaya olarak gelen Onuora, Barış Hakan’ın cesedi ile yüzleşince, depresyona girdi, ağlamaya başladı. Şüphe üzerine tutuklanan Onuora suçunu itiraf etti

Devrim DEMİR - HAVADİS

Lefkoşa- Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Barış Hakan’ın ölümüne neden olan sürücü Franklin Onyedika Onuora’nın ehliyeti yok.

Nijeryalı Samtoo Valentine Okolie’nin kendi aracına kiraladığı aracı, kullanması için verdiği Franklin Onyedika Onuora, aşırı sürat ve dikkatsiz araba kullanarak, Barış Hakan’ın feci şekilde yaşamını yitirmesine neden oldu.

Franklin Onyedika Onuora ve Samtoo Valentine Okolie dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, kiralık aracı kullanan zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın KKTC’de sürüş ehliyeti olmadığını açıkladı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlılar aleyhinde soruşturmanın çok yeni olduğuna vurgu yaparak soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Arkıner: Çarptı, sürükledi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlıların önceki gün sabah saatlerinde Barış Hakan’ın ölümü ile ilgili tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Yaşar Arkıner, kazanın 23 Temmuz sabah saat 04.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın yönetimindeki MJ 919 Z kiralık araçla Mağusa’ya doğru dikkatsiz ve süratli seyrettiği esnada, Yonca kavşağı yakınlarında aynı istikamete doğru yaya olarak seyreden Barış Hakan’a aracının sol kısmı ile sert bir şekilde çarptıktan sonra 50 metre sürüklediğini kaydetti. Arkıner, Hakan’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde feci şekilde can verdiğini ifade etti.

Aracını gizledikten sonra olay yerine yaya geldi

Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlının kaza anında durmayarak kaçtığını 500 metre gittikten sonra aracını bir iş yeri önünde gizleyerek olay yerine yaya olarak geri döndüğünü ifade etti.

Zanlının olay yerinde panik ve depresyon geçirdiğini kaydeden Arkıner, zanlının 1 saat sonra gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandığını, Samtoo Valentine Okolie’nin ise zanlı Onuora’ya KKTC ehliyeti olmadığı halde adına kiraladığı aracı vermekten tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis çavuşu zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.