Nikah masası ve Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs konusunda Güney Kıbrıs’taki seçimlerden sonra bir hareketlilik bekleyenlerin sayısı oldukça fazla.

Yeni Rum Liderin sandıkta belirlenmesi sonrasında müzakere sürecinin Crans Montana’da kaldığı yerden başlayacağı düşünülüyor.

Ama böyle bir şey olmayacak.

Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafı bir kez daha ayni oyuna gelmeyecek.

Masada terk edilip tek başına kalan taraf olmayacak.

Bunun için müzakereler yeniden başlayacaksa mutlaka ama mutlaka bunun hangi koşul ve yöntemlerle yapılacağının önceden belirlenmesi gerekecek.



Ve her şeyden önce Rum tarafının bu kez niyetinin çözüme gitmek olduğunu atacağı adımlarla müzakerelerin başlaması öncesinde ortaya koyması istenecek.

Cenk Uzunoğlu’nun eşi Didem Uzunoğlu geçtiğimiz günlerde bu konuda çok güzel ve esprili bir benzetme yaptı.

Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasında yıllardır devam edip giden müzakerelerde ne zaman karar verilme aşamasına gelindiyse Rum tarafının masadan kaçtığını hatırlatarak, şunları söyledi:

Rum tarafı sürekli bir şekilde nikah memuru kararını sorduğu zaman masadan korkup kaçan taraf pozisyonunda. Bu durumda Kıbrıs Türk tarafı ise nikah masasında sürekli terk edilen taraf konumunda kalıyor. Böylesi bir durum son dönemlerde önce Annan Planı referandumu sürecinde, sonra da Cenevre’deki Kıbrıs Konferansı sürecinde yaşandı. Bunların öncesinde yaşananları saymıyorum. Bu nedenle müzakereler yeniden başlayacaksa mutlaka Müzakereler Rum tarafının nikah masasından hiçbir bedel ödemeden kalkıp gidemeyeceği bir şekilde kurgulanmalı. Yoksa Kıbrıs Türk tarafı bir kez daha nikah masasında terk edilir ve tek başına bırakılır. Buna bir daha asla izin verilmemelidir.



Çok doğru… Bu tespit zaten Kıbrıs meselesi ile ilgili çevrelerde de yapılmış durumda.

Bunun için müzakerelerin yeniden başlayabilmesinin kaldığı yerden mümkün olmayacağı ve müzakere sürecinin doğru kurgulanması gerektiği üzerinde ısrarla duruluyor.

Doğru kurgulamanın yan sıra, bundan önce masayı terk edip giden tarafın bu kez işi ciddiye aldığını müzakereler başlamadan önce atacağı somut adımlar ve ortaya koyacağı jestlerle göstermesi isteniyor.

Çünkü artık müzakere eder gibi masada kalınması ve daha fazla zaman kaybedilmesi istenmiyor.

Crans Montana’da kaçırılan son şansın ardından, karşı tarafa yeni bir şans vermek için yeni koşulların oluşması ve yeni yöntemler konusunda önceden uzlaşma sağlanması gerekiyor.

Bu konuda kafalar çok net.

Kimse yanlış hesap yapmasın