Nintendo 3DS üretimi durduruldu!

Nintendo, 9. nesil konsolları olan ve hem TV için kurulabilen, hem de taşınabilir el konsolu olan Nintendo Switch ile günümüz oyun nesline mükemmel bir giriş yapmıştı.

Nintendo Switch, Avrupa ve Amerika'da çok fazla değer görmese de, beklenilen etkiyi yaratmıştı.

Bunun yanı sıra Nintendo, eski el konsolları olan 2DS ile 3DS'i yeniden tasarlayarak ve güncelleyerek piyasaya sunma kararı almıştı. Bu yeni cihazlar ise Nintendo 2DS XL hariç, Nintendo 3DS XL ve New Nintendo 3DS olarak karşımıza çıkmıştı.





Nintendo'nun Japonya sitesinde paylaşılan verilere ve bilgilere göre; New Nintendo 3DS'in üretimi artık sona erdi. Piyasadaki bütün cihazlar tüketilene kadar da yeni bir üretimin olmayacağı görülüyor.

Bunun yanı sıra yine yaz aylarında piyasadaki yerini alacak olan Nintendo 2DS XL'ın üretimi halen devam ediyor. Shiftdelete'in haberine göre ise bir diğer 3DS cihazı olan Nintendo 3DS XL'ın üretimi de halen devam ediyor.