Nintendo Classic yolun sonuna geldi

Hala bir Nintendo Classic'e sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun, çünkü emektar cihazın üretimi sona erdiriliyor!

Hâlâ bir NES Classic Edition arayan kişiler ellerini çabuk tutsalar iyi olabilir çünkü Nintendo'nun bu eski konsolunu satın almak (ilginç bir şekilde) çok daha zor bir hale gelmekte.

NES Classic Edition artık sonlandırılmış durumda ve bulması zaten zor olan bu ürünün son dağıtımı IGN'nin söylediğine göre bu ayın sonunda yapılacak.

Kasım ayında sunulmasından beri bu minyatür konsol, belirli amiibo figürleri ve orijinal Wii'nin başlangıcı sırasında görülen genel senaryo ile karşılaşmıştı: Mağazalar, ürünleri müşterilerin bulabileceklerinden çok daha hızlı bir şekilde satmaktaydı.

Bir Nintendo sözcüsünün IGN'ye söylediğine göre konsolun, "asla sürekli, uzun süreli bir ürün olması" düşünülmemişti ve Classic Edition'ın orijinal sunumunun ardından yapılan her dağıtım, sadece yoğun isteği karşılamak içindi. Her ne kadar hemen herkes Nintendo'nun küçültülmüş NES'lerinden birini almak isteseler de, bu ay sunulan ürün pek çok kişi için son şans olabilir.