Niran Ünsal, Başkenti inletti

GECEYİ DAVUL ŞOVUYLA TAÇLANDIRDI: Başkent Lefkoşa’da iki gece üst üste sahne alan pop müziğin sevilen sanatçısı Niran Ünsal, davul şovuyla geceyi taçlandırdı

Hakan Topaloğlu/Havadis

Niran Ünsal’ın geceye özel yaptırdığı kıvırcık saçları ve altın yaldızlı tulum tarzı kıyafeti geceye katılan konuklar tarafından oldukça beğenildi.

Sıcak ve samimi tavırları programına başlayan pop müziğin sevilen ismi, sahne enerjisiyle konuklarına muhteşem bir gece yaşattı.

Hareketli parçalarıyla konukları coşturan ünlü sanatçı, slow şarkılarıyla da yüreklere dokunmayı bildi.

Zaman zaman konukların arasına inen sanatçı, hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Niran Ünsal gecede sosyal medya hesapları üzerinden bol bol canlı yayın yaptı.

Davul şovuyla mest etti

Sahnede davulu eline alan Niran Ünsal, davul şovuyla konuklarını mest ederken unutulmaz parçalarını da Lefkoşalılar için seslendirdi.

“Nasip Değilmiş”, “Helal Et”, “Haktan”, “Ah Yalan Dünyada” ve “Aklım Hep Sende” gibi eski ve yeni birçok sevilen şarkısını seslendiren sanatçıya ilgi yoğundu.

Gece hotel yönetiminin Niran Ünsal’a teşekkür konuşması ve çiçek takdimiyle son buldu.