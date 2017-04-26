HABER KIBRIS

Niran Ünsal evlendi

26/04/2017

Niran Ünsal evlendi
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Şarkıcı Niran Ünsal, yıldırım nikah yaparak, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünyaevine girdi.

İbrahim Gugu ile 8 yıldır aşk yaşayan ve bu ilişkiden iki çocuk sahibi olan Niran Ünsal, yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü.

Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, "Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik" notunu yazdı.

Niran Ünsal ile İbrahim Gugu evlendi

Başörtüsü takmaya başlayan, daha sonra "Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadım" diyerek tesettürü çıkaran Ünsal, eleştirilerin odağı olmuştu.



TAGS: Niran Ünsal, ibrahim gugu, Nikah
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